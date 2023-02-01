Боротьба із шерингом паролів. Netflix зобовʼяже користувачів раз на місяць підключатися до основного Wi-Fi

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Netflix зобовʼяже користувачів раз на місяць підключатися до основного Wi-Fi — так компанія боротиметься із шерингом паролів, пише The Streamable. Інакше профілі блокуватимуть, допоки вони не підключаться до домашньої мережі або не створять основний обліковий запис.

Спільні акаунти Netflix залишаться, але тільки в межах одного будинку чи квартири. Користувачам різних пристроїв кожен 31 день доведеться підключатися до мережі, яка належить власнику облікового запису.

Для тих, хто часто подорожує і дивиться Netflix поза домом, передбачені тимчасові коди для доступу.

Нові правила впроваджують для користувачів у всьому світі.