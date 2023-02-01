Російські війська 42 рази обстріляли Херсонщину — загинула одна людина

Новини

Минулої доби російські окупанти 42 рази обстріляли Херсонщину, повідомляють у військовій адміністрації.

Росіяни били по області з артилерії, РСЗВ і мінометів. Через обстріли одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Місто Херсон армія рф обстріляла 8 разів. Снаряди пошкодили житлові будинки.

У щоденному зведенні британська розвідка зазначає, що Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. У Міноборони Великої Британії кажуть, що наразі незрозуміло, навіщо росія витрачає свої обмежені запасів боєприпасів саме таким чином.

Там вважають, що російські командири, імовірно, хочуть підірвати моральний дух цивільного населення Херсонщини та стримати українські контратаки через річку Дніпро.