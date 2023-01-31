«Динамо» оголосило про трансфер Іллі Забарного в «Борнмут»

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Захисник «Динамо» Ілля Забарний офіційно став гравцем англійського «Борнмута». Деталі контракту з 20-річним українцем не розкриваються, але відомо, що футболіст уклав угоду з новим клубом на 5 років.

За перехід гравця київський клуб отримає 25 мільйонів фунтів стерлінгів (траншами протягом 3 років), а також 20% від наступного продажу гравця плюс бонуси.

За умовами трансферу клуби також погодили проведення благодійного товариського матчу.

Ілля Забарний народився 1 вересня 2002 року в Києві. У складі команди «Динамо» (U19) він дебютував 7 березня 2019 року у виїзному матчі проти львівських «Карпат» (2:1). За молодіжну команду «біло-синіх» U21 захисник провів першу гру 17 травня 2019 року в домашньому протистоянні з полтавською «Ворсклою» (1:1).

Загалом у біло-синій футболці захисник провів 84 матчі (50 в УПЛ, 4 — у Кубку та Суперкубку України, 30 — в єврокубках) та забив один мʼяч.