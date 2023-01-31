Космічний телескоп Hubble сфотографував скупчення блакитних зірок у сусідній галактиці

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Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував віддалене зоряне скупчення NGC 2031 з блакитними зірками.

Про це повідомляє Space.com.

NGC 2031 — це кулясте скупчення, яке сформувалося зі старих зірок. Водночас цікаво те, що саме блакитні зірки зазвичай є молодими.

Скупчення розташувалося за межами Чумацького Шляху, у набагато меншій галактиці-супутнику, яка називається Велика Магелланова Хмара.

За даними NASA, кулясте скупчення розташоване в щільній частині Великої Магелланової Хмари. Через «зіркове забруднення», коли атмосфера та особливості поверхні сусідніх зірок впливають на дослідження інших об’єктів, зірки «змінюють колір».

Інша версія — старі зірки можуть злипатися, утворюючи молоді зірки.

За даними NASA, у кулястому скупченні міститься 14 відомих змінних зірок цефеїд. Завдяки їхньому періодичному затемненню та освітленню цефеїди слугують астрономам як маяки відстані. Відстань до NGC 2031 оцінюють приблизно в 150 тисяч світлових років від Землі.