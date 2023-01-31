У будівлях «Київводоканалу» проводять обшуки у справі про рейдерство

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У приміщеннях «Київводоканалу» поліція проводить обшуки в справі про рейдерське захоплення нежитлових будівель.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Правоохоронці проводять розслідування щодо будівель, які перебувають у користуванні «Київводоканалу». Саме комунальне підприємство подало заяву про рейдерське захоплення будівель — вони прагнуть, щоб суд скасував рішення про реєстрацію майна під іншими номерами, вчинене рейдерським способом.

«Київводоканал» співпрацює зі слідством, надає правоохоронним органам запитувану документацію з метою неупередженого та обʼєктивного розслідування.