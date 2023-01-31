Британка встановила новий рекорд самостійної полярної експедиції. Вона пройшла 1 485 кілометрів по Антарктиці
- Автор:
- Анна Холоднова
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BBC News
Британська капітан Пріт Чанді побила рекорд найдовшої індивідуальної полярної експедиції.
Про це повідомляє ВВС.
Жінка пройшла 1 485 кілометрів по Антарктиці за 70 днів і 16 годин без супроводу та технічної підтримки. Таким чином під час однієї полярної експедиції вона перевершила попередні рекорди як жінок, так і чоловіків.
Мета капітана Чанді полягала в тому, щоб пройти Антарктику на лижах повністю — від узбережжя до узбережжя, але вона не дійшла до бажаної точки 160 кілометрів через надзвичайно важкі умови.
Щоб подолати таку величезну відстань, Чанді проходила на лижах по 13—15 годин щодня протягом 70 днів поспіль і часом спала лише по пʼять годин на добу.
- Попередній рекорд найдовшої індивідуальної полярної експедиції серед жінок належав німкені Ані Блаха. У 2020 році вона пройшла 1 381 кілометр до Південного полюсу.
- Аналогічний світовий рекорд серед чоловіків встановив Генрі Ворслі у 2015. Він теж хотів перетнути Антарктику, пройшов 1 459,8 кілометра, але не дійшов 202 кілометри. Потім він захворів і помер у лікарні в Чілі.