У Канаді провінція Британська Колумбія першою починає експеримент з декриміналізації героїну та кокаїну

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У Канаді провінція Британська Колумбія розпочинає перше у країні випробування з декриміналізації невеликих кількостей сильнодіючих наркотиків, таких як кокаїн і героїн.

Про це повідомляє CBC News.

Федеральний уряд Канади задовольнив прохання провінції про проведення трирічного експерименту. Програма діятиме із 31 січня 2023 року до 31 січня 2026 року, якщо її не скасує федеральний уряд.

Від 31 січня дорослі можуть мати при собі до 2,5 грама наступних наркотиків:

кокаїну (крек і порошок);

метамфетаміну;

МДМА;

опіоїдів (героїн, фентаніл і морфін).

Якщо у людини виявлять не більше дозволеної кількості важких наркотиків, її не заарештують і не конфіскують наркотики. Натомість їй запропонують інформацію про доступні медичні та соціальні послуги. Поліцейським вже надали інфографіку та фотографії, що ілюструють, як можуть виглядати 2,5 грама вищеперерахованих наркотиків. Щоб визначити, які наркотики людина має при собі, офіцерам пропонують просто запитати людину, що, на її думку, це за речовина.

Уряд стежитиме за пілотним проєктом протягом усього його терміну дії, щоб оцінити ефективність.

«Декриміналізація людей, які вживають наркотики, руйнує страх і сором, повʼязані зі вживанням психоактивних речовин, і гарантує, що вони почуватимуться в більшій безпеці, звертаючись за життєво важливою допомогою», — сказала Дженніфер Уайтсайд, міністр психічного здоровʼя та залежностей Британської Колумбії.

У 2016 році Британська Колумбія оголосила наркотики надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоровʼя, відтоді від передозування померли 10 тисяч людей.

Програма не поширюється на продаж наркотиків — якщо людину викриють на цьому, їй загрожує кримінальне покарання.