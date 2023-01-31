На Донеччині СБУ затримала депутата ОПзЖ, який працював на російську розвідку

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Служба безпеки України

Служба безпеки викрила депутата Сіверської міськради від забороненої партії ОПзЖ, який працював на Головне управління генерального штабу збройних сил рф (ГРУ).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Із жовтня 2022 року зловмисник збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони України в Бахмутському районі.

Служба безпеки України

Також він передавав окупантам координати місцевих обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств, для наведення ракетних ударів. А після російських обстрілів агент фіксував їхні наслідки та готував «звіт» для корегування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зрадника, коли він укотре намагався передати росіянам закриту інформацію.

За даними слідства, депутата завербували представники російської воєнної розвідки через чат одного з прокремлівських Тelegram-каналів. Для комунікації використовували анонімні месенджери. Слідчі СБУ повідомили депутату Сіверської міськради про підозру. Його триматимуть під вартою.