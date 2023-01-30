У НАЗК розповіли послам «Великої сімки» про можливий спротив антикорупційній програмі
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- Анна Холоднова
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Пресслужба НАЗК
Спротив найбільш корумпованих сфер може завадити Національному агентству з питань запобігання корупції затвердити в уряді проєкт Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.
Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков під час зустрічі з послами країн G7 та Європейського Союзу.
За його словами, затвердження Державної антикорупційної програми допоможе Україні щороку економити до 200 мільярдів гривень платників податків.
Посли країн G7 і ЄС підтримали якнайшвидше ухвалення антикорупційної програми та відновлення інструментів запобігання корупції (електронне декларування та фінансове звітування політичних партій).
- 20 червня 2022 року народні депутати України ухвалили законопроєкт № 4135, який визначає напрями державної антикорупційної політики на найближчі роки.