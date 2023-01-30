В Австралії зникла небезпечна радіоактивна капсула. Гірничовидобувна компанія вибачилась, що загубила її

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У Західній Австралії зникла капсула з радіоактивним цезієм-137. Гірничовидобувне підприємство Rio Tinto, якому належить капсула, вибачилося, що втратило її.

Про це пише BBC.

Капсулу використовують в обладнанні, яке вимірює щільність залізної руди. Перебування поблизу неї дуже небезпечно і швидко викликає променеву хворобу. Компанія заявила, що 12 січня капсула покинула шахту Гудай-Даррі в Західній Австралії та зникла безвісти 25 січня між містами Ньюман і Перт. Пошуки тривають на території, площею 1 400 квадратних кілометрів.

Знайти капсулу дуже складно через її крихітні розміри — 8 на 6 міліметрів. Влада штату оголосила радіаційну загрозу в частині Західної Австралії.

Обабіч дороги, яка пролягає через пустелю, рухаються пошукові патрулі з радіаційними датчиками. Також до автомобілів прикріпили детектори радіації, які можуть виявити капсулу на трасі.