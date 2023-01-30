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Генштаб: За добу росія втратила вбитими ще 490 військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 30 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 126 650 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: