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На 94-му році життя помер український поет Дмитро Павличко.

Про це ввечері 29 січня повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь із посиланням на доньку письменника», — написав Сидоржевський.

Павличко — поет, перекладач, дипломат, політик, один із авторів Акту проголошення незалежності України, а також автор відомого вірша «Два кольори».