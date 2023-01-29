Заступник голови МЗС Мельник запропонував Німеччині поділитися з Україною підводними човнами

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Заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у ФРН Андрій Мельник запропонував Німеччині поділитися з Україною підводними човнами.

За його словами, німецька ThyssenKrupp виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A.

«Бундесвер має 6 таких човнів. Чому б не відправити один в Україну? Тоді ми виженемо російський флот із Чорного моря», — написав Мельник.