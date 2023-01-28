Зеленський ввів санкції проти 185 людей та компаній, які допомагають рф перевозити солдатів і техніку

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Reuters / «Бабель»

Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради з нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти 185 фізичних і юридичних осіб, яких росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Санкції блокують активи цих людей, а їхнє майно буде використане для української оборони.

«Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування застосували також інші країни. Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти росії», — додав Зеленський.

Також президент подякував усім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує росія у спробі обійти санкції Заходу.