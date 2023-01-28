Розслідування: Росія отримує мікрочипи з Нідерландів через китайських посередників

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Мікросхеми нідерландських компаній, попри санкції, усе ж потрапляють до росії. Їх туди поставляють через китайських посередників, йдеться в журналістському розслідуванні NOS і Nieuwsuur.

У матеріалі стверджується, що невелика група китайських компаній купує чипи в Нідерландах, а потім експортує їх до росії.

Згадані чипи переважно виготовляють великі виробники, зокрема NXP і Nexperia. Мікросхеми NXP нещодавно виявили в розібраній російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та ударному гелікоптері. Також чипи від NXP і Nexperia виявляли в російських безпілотниках, а чип NXP — в іранському дроні-камікадзе.

Самі ж компанії кажуть, що вони дотримуються санкційних правил і не ведуть бізнес із росією. Їхнім клієнтам також заборонено продавати Кремлю ці чипи, однак у компаніях визнають, що вони безсилі, якщо чипи опиняються в росії внаслідок паралельної торгівлі.