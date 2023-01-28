У Могилянці не каратимуть за вживання російської мови, але вона залишається забороненою

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Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт заявив, що в академії не буде жодних покарань за вживання російської мови, попри заборону, прописану в оновлених правилах внутрішнього розпорядку.

Про це повідомив президент НаУКМА Сергій Квіт у коментарі «ВВС Україна».

«Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це сприятиме тому, щоб «Могилянка» повністю була україномовним університетом», — вважає Квіт.

Він упевнений, що таке рішення вплине на ситуацію з російською мовою в університеті.

«Ми будемо звертати увагу на мовне питання, будемо робити соціальну рекламу. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважала це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова», — сказав Квіт.

Водночас заборона російської мови відділена від освітнього процесу і наукових досліджень. Отже, у випадку, якщо йдеться про унікальні російськомовні наукові джерела, вони можуть бути використані. Також російськомовні джерела можуть використовуватися, якщо йдеться про вивчення сучасних процесів у росії та її політиці.

«Ми бачимо, що є проблеми у вищій освіті України, коли викладачі читають курси по 25 років, використовуючи ті самі радянські джерела. Це неприйнятно. Якщо вони справді унікальні, то можна використовувати, якщо немає аналогів українською або англійською», — пояснив Квіт.

Він також вказав, що університет повністю готовий до можливих судових позовів у звʼязку з новими правилами.

Раніше голова наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко повідомив про зміну правил внутрішнього розпорядку університету, зокрема про заборону використання російської мови студентами, викладачами та адміністративним персоналом.