Документальний фільм про Маріуполь отримав приз на фестивалі Sundance

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Документальна стрічка українського фотожурналіста Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.

Кадри руйнування російськими військовими Маріуполя в Донецькій області, які показані у фільмі, знімала в перші дні війни команда репортерів агентства The Associated Press.

До знімальної команди, зокрема, входили українські фоторепортери Мстислав Чернов, який став режисером фільму, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Приїхавши до Маріуполя 24 лютого 2022 року, Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення та залишили місто 15 березня у складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.