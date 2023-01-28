Серед жертв теракту в Ізраїлі є українка

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Внаслідок збройних нападів в Єрусалимі, які сталися протягом останньої доби, загинула громадянка України, йдеться в повідомленні українського посольства в Ізраїлі.

«Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей неприпустимі. З сумом повідомляємо, що серед безневинних жертв є громадянка України», — зазначили в дипломатичному відомстві.

Увечері 27 січня в єрусалимській синагозі в районі Неве-Яаков стався теракт, в результаті якого щонайменше семеро людей загинули і ще десятеро отримали поранення. Терорист Фаді Аєш, член ХАМАСу, відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після пʼятничної вечірньої молитви. Після цього він утік з місця події на своєму авто. Зрештою, терориста ліквідувала поліція.

Вже наступного дня, 28 січня, двоє людей отримали поранення в результаті стрілянини біля Старого міста в Єрусалимі. Обидва чоловіки 47 і 23 років перебувають у важкому стані, повідомляє видання The Jerusalem Post.