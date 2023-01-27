Мустафа Найєм став головою Агентства відновлення інфраструктури України

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Марків Михайло / УНІАН

Мустафа Найєм залишає посаду заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури та очолить Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні.

Це агентство займатиметься повоєнною відбудовою, запускатиме відновлення перших обʼєктів і комунікуватиме з міжнародними донорами.

Із серпня 2021 року Мустафа Найєм працював у команді Міністерства інфраструктури, а згодом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Сферою його відповідальності було дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпека на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.