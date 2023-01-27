До України прибули інспектори для аудиту американської допомоги

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До України прибули інспектори для перевірки належного використання допомоги, яку США надають Києву коштом американських платників податків.

Про це пані посол США Бріджит Брінк повідомила у Twitter.

«Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули з чітким графіком зустрічей та метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США», — йдеться в її повідомленні.

Спеціальні аудитори від уряду США, Світового банку і міжнародної компанії Deloitte працюють в Україні, щоб переконатися в цільовому використанні західної допомоги.

Напередодні координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі заявив, що США поділяють занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо звинувачень у корупції, які останнім часом лунали на адресу українських посадовців і призвели до відставки заступників голови Офісу президента, генерального прокурора і міністра оборони та кількох губернаторів України, але не бачать жодних ознак зловживання бюджетною чи оборонною допомогою Україні.