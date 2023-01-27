Дослідження: Понад третину тропічних лісів Амазонки деградують через людину

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Експерти підрахували, що зараз понад третину тропічних дощових лісів Амазонки деградують через діяльність людини.

Про це пише The Guardian.

Пожежі, зміни призначення земель, вирубка та нестача води послабили стійкість майже 2,5 мільйона квадратних кілометрів лісу. Зараз ліси стали більш сухими, ніж раніше, тож у майбутньому науковці прогнозують там масштабні пожежі.

Знищення лісів — це повна вирубка рослин, а деградацією науковці називають часткову втрату рослинності через діяльність людини, яка часто прихована під кронами більших дерев. Науковці стверджують, що кількість вуглецю, яка вивільняється в результаті деградації, може бути навіть більшою, ніж від вирубки лісів.

За допомогою супутникових знімків дослідники зʼясували, що нині під загрозою знищення перебувають до 38% амазонських тропіків.

Протягом останніх 50 років у Бразилії повністю вирубили 17% тропічних лісів. Новий президент країни Луїс Інасіо Лула да Сілва пообіцяв змінити екологічну політику і досягти нульової вирубки лісів. Але науковці кажуть, що необхідно працювати також над деградацією лісів, щоб уникнути пожеж.