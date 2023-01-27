У Чехії розпочався другий тур президентських виборів. За посаду змагаються колишній премʼєр та генерал

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Flickr / Claudio Vessuti

У Чехії розпочався другий тур президентських виборів. Він триватиме 27 та 28 січня.

Про це пишуть Ceske Noviny.

У другому турі змагаються колишній генерал чеської армії Петр Павел та колишній премʼєр-міністр Андрей Бабіш.

У першому турі виборів Павел набрав 35,4% голосів, а Бабіш — 34,99% голосів. Водночас соцопитування показують, що в другому турі Павел може розраховувати на майже 60%, а Бабіш — на трохи більше за 40% голосів.

Петр Павел у 2012—2015 роках був очільником Генштабу чеської армії, а в 2015—2018 роках очолював Військовий комітет НАТО. Це найвищий військовий орган Альянсу, а його очільник є головним радником генсека НАТО з військових питань.

Натомість Бабіш був премʼєр-міністром Чехії у 2017—2021 роках. Він також став фігурантом офшорного скандалу — його імʼя фігурувало в Pandora Papers.