Bloomberg: Російський президент путін планує масштабний наступ у найближчі місяці та готує росіян до «тривалої війни»

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Пресслужба Кремля

Російський президент путін планує новий масштабний наступ в Україні в найближчі місяці. Він може початися в лютому або в березні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути ініціативу після місяців втрати позицій. Також росія хоче, щоб Київ і його союзники погодилися на перемирʼя за умови залишити під контролем рф окуповану територію.

Співрозмовники видання говорять, що путін досі переконаний, що залучення більшої кількості військових і готовність прийняти нові жертви, дозволять росії перемогти, незважаючи на невдачі, яких вона зазнавала досі. Новий раунд мобілізації в росії можливий уже навесні.

Тим часом союзники України нарощують поставки зброї, готуючись вперше передати бронемашини і основні бойові танки, які можуть допомогти українським військам прорвати російську оборону. Вони лише побоюються, що новий російський наступ може розпочатися до того, як Київ отримає обіцяні поставки американських і європейських бойових танків.

Також зазначається, що жорстокі й виснажливі атаки росіян на сході — поблизу таких міст, як Бахмут — виснажили українські сили і не дозволили їм проводити наступальні операції на інших напрямках. Крім того, після блискавичних атак українських військ влітку й восени, російські загарбники посилили захист, використовуючи окопи, танкові пастки й міни — усе це також може сповільнити потенційне просування ЗСУ.