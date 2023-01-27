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Українські військові за добу ліквідували 850 російських окупантів

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Українські військові за минулу добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати росії перевищили 124 тисячі солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також українська армія протягом доби знищила сім танків і шість бойових броньованих машин. Крім цього, вона знищила 11 артилерійських систем та одну систему ППО.

Українські військові також збили один гелікоптер, 33 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 47 крилатих ракет.