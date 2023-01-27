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Японія розширює санкції проти росії і забороняє експорт вакцин та ядерних матеріалів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters

Японія з 3 лютого розширює санкції проти росії і забороняє експорт ряду товарів. Про це Міністерство економіки і промисловості Японії оголосило 27 січня.

Так, ідеться про заборону на вивіз до росії:

Також Японія розширила перелік персональних санкцій і додала до нього 22 людини. Ідеться, зокрема, про заступника голови уряду росії Андрія Білоусова, уповноважену президента з прав дитини Марію Львову-Бєлову та публіциста Олександра Дугіна.