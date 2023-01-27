Японія розширює санкції проти росії і забороняє експорт вакцин та ядерних матеріалів

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Reuters

Японія з 3 лютого розширює санкції проти росії і забороняє експорт ряду товарів. Про це Міністерство економіки і промисловості Японії оголосило 27 січня.

Так, ідеться про заборону на вивіз до росії:

ядерних матеріалів, установок, пристроїв та інших предметів (обладнання для розвідки нафти та природного газу, обладнання для обробки радіоактивних матеріалів тощо);

хімікатів та токсичних речовин: ідеться про сльозогінний газ, охолоджувальне обладнання, вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори, вибухові речовини тощо;

пристроїв виявлення вибухових речовин і детонаторів, рентгенівських інспекційних приладів, підшипників, переносних генераторів, лазерних зварювальних апаратів, великих бурових верстатів тощо;

речовин, що є сировиною для хімічних препаратів військового призначення, та речовин, що мають таку ж токсичність, як і хімічні препарати військового призначення.

Також Японія розширила перелік персональних санкцій і додала до нього 22 людини. Ідеться, зокрема, про заступника голови уряду росії Андрія Білоусова, уповноважену президента з прав дитини Марію Львову-Бєлову та публіциста Олександра Дугіна.