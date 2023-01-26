Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу людину у світі — це 115-річна Марія Браньяс Морера
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Guinness World Records
Уродженка США Марія Браньяс Морера стала найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.
Про це пише CNN.
Марія народилася 4 березня 1907 року в американському місті Сан-Франциско. Це сталося менш ніж через чотири роки після того, як брати Райт здійснили перший в історії політ, і за два роки до початку будівництва «Титаніка».
Під час Першої світової війни її родина повернулася до Барселони. Батько Морери помер від туберкульозу наприкінці трансатлантичної подорожі зі Сполучених Штатів. Марія пережила громадянську війну в Іспанії та Другу світову війну.
Останні 22 роки Морера провела в будинку для літніх людей в іспанській Каталонії.
У травні 2020 року вона захворіла на коронавірус, але згодом одужала. Жінка має трьох дітей, 11 онуків і 13 правнуків. Хоча до її 116-го дня народження залишилися лічені тижні, Марія досі веде Twitter. Спілкуватися з тисячами підписників ій допомагає дочка.
Дізнавшись про відзнаку Книги рекордів Гіннеса, Марія Браньяс Морера сказала, що здивована і вдячна за інтерес, викликаний її новим статусом, але останні кілька днів були стресовими, і вона більше не даватиме інтерв’ю.
- Титул найстарішої людини з коли-небудь зареєстрованих належить Жанні Луїзі Кальман. Вона народилась 21 лютого 1875 року і прожила 122 роки та 164 дні.
- 18 січня в будинку для літніх людей у французькому Тулоні померла попередня найстаріша жінка у світі — черниця Люсіль Рендон. Їй було 118 років.