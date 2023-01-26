Bloomberg: Євросоюз і G7 планують ввести цінову межу на російський дизель на рівні $100 за барель

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John Cameron / Unsplash

У Європейському Союзі та країнах «Великої сімки» продовжують обговорювати введення цінової межі на російські нафтопродукти, зокрема на дизель. Наразі там планують ввести цінову межу на рівні $100 за барель.

Про це пише Bloomberg.

Зазвичай дизель на світових ринках дорожчий за сиру нафту. Останнім часом він торгується на рівні $130 за барель.

Водночас деякі нафтопродукти дешевшіза сиру нафту. Наприклад, мазут. Для нього ЄС і G7 хоче встановити межу на рівні $45 за барель.

Експерти вважають, що такі ціни не перешкодять російському експорту і не призведуть до серйозних коливань на світових ринках. Однак під час перемовин пропозиції цінової межі можуть змінитися.