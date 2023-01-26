Bloomberg: ЄС знайшов можливість використати заморожені російські активи для відбудови України

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Держави-члени Європейського Союзу проінформовані, що мають законні повноваження тимчасово залучити щонайменше €33,8 мільярда активів російського центрального банку на відбудову України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, юридична служба Ради Європи заявила дипломатам, що такий план можливий, якщо не буде повної експропріації активів, і за певних умов. Однією з умов є те, що основну суму активів і відсотки колись повернуть росії.

Така пропозиція є суперечливою і перебуває на попередній стадії обговорення, пише Bloomberg. Європейські чиновники вважають, що подібний крок треба узгодити з країнами «Великої сімки».

Виконавчий орган ЄС попередив, що ухвалити рішення буде важко, доки не зʼясують обсяг активів, які можна використати, а першим кроком буде їхнє виявлення. Деякі оцінки свідчать про те, що активи російського Центрального банку, заморожені за кордоном, становлять $300 мільярдів. Європейські посадовці підрахували, що приблизно €33,8 мільярда з них лежить на депозитах у ЄС, хоча ця цифра не остаточна.

Євросоюз розглядає можливість обʼєднання активів на рівні ЄС або на міжнародному, щоб отримати прибуток, який можуть витратити на відбудову України — завдання, яке, за оцінками Світового банку, може коштувати не менше $350 мільярдів.