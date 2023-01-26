WSJ: США тиснуть на Туреччину з вимогою припинити приймати американські пасажирські літаки, що летять із росії

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Steve Lynes / Flickr

Американські чиновники тиснуть на Туреччину, щоб вона припинила приймати пасажирські літаки США з росії. Після початку вторгнення та введення санкцій росія конфіскувала ці літаки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Минулого місяця високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким громадянам увʼязненням, штрафами, втратою експортних привілеїв та іншими заходами, якщо вони обслуговуватимуть літаки американського виробництва, що літають в або з росії та Білорусі, порушуючи експортні правила.

Повідомлення передав помічник міністра торгівлі США Тей Розман Кендлер під час офіційного грудневого візиту до Туреччини.

Минулого року США запровадили експортний контроль, який забороняє росії використовувати літаки американського виробництва. Також він забороняє будь-яким літакам, які вироблені у Штатах або ж містять понад 25% американських компонентів, літати до росії або ж Білорусі без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Однак авіакомпанії росії продовжують літати літаками Boeing Co, що суперечить зусиллям США та ЄС повернути їх власникам.