Уночі повз Землю пролетить астероїд завбільшки з мікроавтобус. Він буде ближче, ніж деякі космічні супутники

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Астероїд 2023 BU пролетить над південним краєм Південної Америки 26 січня, о 23:17 за Києвом. Людям він не загрожує.

Про це пише BBC.

Космічний камінь діаметром від 3,5 до 8,5 метра наблизиться до Землі на рекордні 3 600 кілометрів. Імовірно, він розпадеться високо в атмосфері.

Астероїд перебуватиме на відстані лише трохи понад 1% дистанції від Землі до Місяця і набагато ближче, ніж супутники на геостаціонарній орбіті, тобто на висоті 35 786 кілометрів.

Астероїд 2023 BU здійснює повний оберт навколо Сонця за 425 днів і не вважається потенційно небезпечним для Землі через відносно невеликі розміри. Для порівняння: діаметр астероїда, який знищив динозаврів, становив 12 кілометрів.