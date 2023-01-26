Ракетний удар росії по Україні: від обстрілів загинули 11 людей

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Від російських ударів по Україні 26 січня загинули 11 людей. Ще 11 отримали поранення.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий.

За його словами, в 11 областях України зафіксували влучання під час російських атак. На місці влучань виникли дві пожежі, а 35 будівель зазнали ушкоджень. Це стосується ударів як дронами, так і ракетами.

«Постраждали 11 людей, і загинули також 11 людей. Це інформація станом на 15:00», — зазначив він.

Найбільше будівель пошкоджено на Київщині.