У Запоріжжі підполковника СБУ викрили на державній зраді. Він збирав для росії службову інформацію

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Служба безпеки України викрила ще одного зрадника у власних лавах — підполковник із Запоріжжя збирав дані для передачі російським спецслужбам.

Про це СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили 26 січня.

Так, після 24 лютого підполковник приховано збирав службову інформацію, що становила державну таємницю. Зокрема, його цікавили схеми розміщення блокпостів області. Він фотографував документи, а потім через Теlegram та електронну пошту на російському домені передавав інформацію представникам росії.

Під час обшуків у чоловіка знайшли мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти та інші докази. Також СБУ зʼясувала, що він має звʼязки, у тому числі родинні, з представниками правоохоронних та державних органів росії.