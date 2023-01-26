Politico: Захід розпочав дебати про постачання винищувачів для ЗСУ

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Західні союзники почали дебати про постачання Україні сучасних винищувачів. Це сталося після оголошення про передачу танків.

Про це повідомило видання Politico із посиланням на західних військових чиновників та дипломатів.

Внутрішні дебати серед союзників ініціювало українське керівництво за підтримки країн Балтії. Суперечка може тривати довго, але низка європейських урядів уже не вважають цю ідею невдалою.

«Вашингтон заявив Києву, що постачання літаків на цей час неможливе. Там є червона риска, але минулого літа в нас була червона риска на HIMARS, проте їх постачили. Потім це були бойові танки, їх також постачатимуть тепер», — сказав виданню неназваний дипломат.

Інший високопосадовець також зазначив, що союзники можуть обговорити питання передачі західних винищувачів Україні через два-три тижні.

Ще один представник Заходу заявив, що стратегія партнерів полягала в поступовій підтримці України, тому постачання літаків є лише питанням часу.

Іншою проблемою для передавання західних винищувачів є логістика, оскільки літаки F-15 та F-16 вимагають довгих та якісних злітно-посадкових смуг, яких немає в Україні.