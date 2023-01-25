Дослідження: Мурахи здатні розпізнавати запах раку в сечі — це може допомогти в діагностиці хвороби

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Науковці виявили, що мурахи здатні виявляти в сечі запах ракової пухлини.

Про це пише Sky News.

Раніше вчені довели, що кілька типів раку змінюють запах сечі. Тепер науковці вперше дізналися, що мурахи здатні розпізнавати цей запах. Дослідники вважають, що цих комах можна використовувати як економічно ефективний спосіб виявлення раку.

«Мурах можна використовувати як біодетектори, щоб відрізнити здорових людей від тих, хто має пухлини. Їх [мурах] легко дресирувати, вони швидко вчаться, дуже ефективні та недорогі в утриманні», — зазначила авторка дослідження, професор Патріція дʼЕтторре з Університету Сорбонна.

Щоб довести це, дослідники дали 70 мурахам, які належать до виду Formica fusca, понюхати зразки сечі мишей з пухлинами та без них. Після трьох випробувань мурахи змогли відрізнити запах сечі здорових мишей від запаху особин з пухлинами.

Тепер науковці планують перевірити, чи можуть мурахи робити те саме з людською сечею.