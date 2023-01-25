Співак Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 мільйонів

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Justin Bieber Day / Flickr

Співак Джастін Бібер продав права на свої пісні компанії Hipgnosis Songs Capital. Сума угоди не розголошується, але ЗМІ пишуть, що вона становить близько $200 мільйонів.

Про це пише BBC.

Компанія придбала каталог пісень Бібера, куди входять 290 треків, зокрема такі популярні, як “Baby” та “Sorry”. До каталогу увійшли всі пісні, які Бібер випустив до 31 грудня 2021 року. Також компанія купила права співака на так звані майстер-записи — це оригінальні записи пісень, звуків або виступів без обробки.

Тепер, коли пісні Бібера виконуватимуться публічно, компанія теж отримуватиме свою частку за авторські права.

Останнім часом артисти все частіше починають продавати права на пісні великим компаніям та музичним фондам. Наприклад, із Hipgnosis Songs Capital вже співпрацюють Джастін Тімберлейк та Шакіра. Значною популярністю ця послуга користується у співаків старшого віку. За останні два роки музичні легенди Боб Ділан та Брюс Спрінгстін теж продали права на свої пісні.