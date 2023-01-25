Танки Україні необхідні, однак перемогу їй забезпечать тактика і доступ до інформації. Провідні медіа світу про війну 24 січня

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«Бабель»

Західна зброя необхідна для перемоги України, однак Захід може та має надати дещо важливіше за сучасні танки чи 155-міліметрові снаряди, пишуть у колонці на The Hill Браян Кларк і Ден Петт з американського Центру оборонних концепцій та технології. Тактика застосування зброї часто важливіша за її кількість і навіть якість: саме завдяки продуманим крокам та доступу до інформації українцям досі вдавалося відвойовувати у росіян окуповані ними території. Навіть попри численну перевагу окупантів і більшу кількість зброї. Досі Захід не надавав Києву свою передову зброю ― і більшість наданого має аналоги в російській армії. Однак завдяки програмним розробкам і доступу до розвідувальних даних українці іноді могли прокласти шлях до найближчої цілі так, ніби це маршрут у Google Maps. Маючи менше зброї, українці розпоряджалися нею значно ефективніше та цілілися по складах і російських командних пунктах. Це стає практикою сучасних воєн: так, іноді бої досі відбуваються в окопах і під артилерійськими обстрілами, проте виграє не більший чи сильніший, а розумніший. Так колись зробила сама росія зі своїми «зеленими чоловічками» у Криму: союзники України не змогли нічого зробити, допустивши анексію півострова майже без боїв. Так зараз робить Китай, насипаючи штучні острови у Південнокитайському морі та проголошуючи їх своїми. Україна сьогодні демонструє численні ноу-хау на полі бою. Щоб це продовжувалось, танків зараз мало: потрібно дати Києву й далекобійні ракети, і літаки F-16, і доступ до найкращих технологій, запевняють автори. Для того щоб далі спостерігати за тим, як українці їх освоюватимуть, і вчитися в них.

Масштабне опитування експертів щодо того, чи закінчиться російсько-українська війна територіальними поступками Києва, провело видання Foreign Affairs. Редакція журналу опитала понад пів сотні експертів ― від історика Тімоті Снайдера до політолога Джона Міршаймера. Перший найбільше впевнений у тому, що жодних територіальних поступок з боку України не буде, тому що на це не погодиться українське суспільство. Насправді це не потрібно й Москві, яка ставить за мету знищити українську державність. У реальності ж росія все глибше занурюється у кризу, легкого виходу з якої немає. Аби швидше припинити страждання, зокрема й імперської росії, Захід має якнайактивніше постачати Києву зброю, щоб Україна, відбивши російську навалу, не давала підстав навіть думати про можливість окупувати якісь українські території. На думку Снайдера, лише так можна зупинити війну, і це передбачає повернення Україною всіх своїх земель. Впливовий політолог протилежної думки: «Зараз складно уявити, що Україна відвойовує у Кремля Крим, ― пише Міршаймер. ― Набагато легше уявити, що Москва закріплюється на окупованих територіях і займає нові. Це не обов’язково має статися, однак підштовхує до сценарію, коли доведеться шукати територіальний компроміс чи готуватись до сценарію Кореї ― без перемир’я і з фактично замороженим конфліктом». Серед інших цікавих думок, що прозвучали в опитуванні, ― позиція політолога Марка Бейсінгера про те, що, враховуючи поточні темпи просування українських сил, Київ не зможе відвоювати лише Крим, адже це може задорого обійтись ЗСУ. Та й управляти півостровом зі здебільшого російським населенням Києву ніколи не було легко. Натомість компроміс можна виторгувати на щось вигідне для України ― наприклад, Москва погоджується зі вступом України до НАТО. Професор сучасної російської історії з Оксфорду Ден Хілі натомість упевнений, що якою б не була ймовірна мирна домовленість у середньостроковій перспективі, вона не влаштує жодну зі сторін, тому найімовірніший варіант розвитку подій ― подальша війна з можливими паузами.

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