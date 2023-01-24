The New York Times: Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок мільйон доларів

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Reuters / «Бабель»

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок мільйон доларів. Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Гроші він отримав від американця українського походження Григорія Степанця — це виданню підтвердила його сімʼя. У січні генерал пожертвував всю суму на потреби армії. Пресслужба Збройних сил це підтвердила.