Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником голови ОП

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Facebook / Олексій Кулеба

Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента.

Про це йдеться на сайті президента.

У 2020 році Кулеба очолив департамент КМДА з питань благоустрою, потім став заступником мера Києва Віталія Кличка, після цього очолив Київську обласну державну адміністрацію, а нині очолює ОВА.

Його попередник Кирило Тимошенко 23 січня написав заяву про звільнення. За даними джерел «Бабеля», для Тимошенка готують посаду керівника однієі з обласних адміністрацій, якої саме — поки невідомо.