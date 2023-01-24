Білл Гейтс вклав $12 млн у добавку, яка зможе зменшити викиди метану від корів

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Jamie McCarthy / Getty Images for Bill & Melinda Gates Foundation

Фонд Білла Гейтса вклав $12 млн в австралійський стартап Rumin8, який виробляє кормову добавку, що скорочує викиди метану від корів.

Про це повідомляє ВВС.

Добавка є гранулами з бороформу — речовини, що виробляється водоростями та фітопланктоном. Добавка дозволяє скоротити викиди метану від великої рогатої худоби на 98%, стверджує співзасновник Rumin8 Девід Мессіна. Про терміни її виведення на ринок поки що не говорять.

За оцінками ООН, близько 32% викидів у довкілля повʼязані з тваринницькою діяльністю. У 2021 році дослідження Каліфорнійського університету показало, що годування корів морськими водоростями знизило кількість газу, що виділяється ними, на 82%.

При цьому деякі вчені закликають обережно використовувати корми із вмістом бороформу. А Монреальський протокол щодо речовин 1997 року зараховує його до хімічних продуктів, котрі руйнують озоновий шар.