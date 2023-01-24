Після корупційного скандалу ще два заступники міністра інфраструктури подали у відставку

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Ще два заступники міністра інфраструктури подали у відставку. Іван Лукеря зазначив у заяві, що звільняється за власним бажанням, а Вʼячеслав Негода не публікував своєї заяви, але подякував колегам за співпрацю.

Днями Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Це сталося після корупційного скандалу.

При цьому Лукеря наполягає, що його відставка зі скандалом з Лозинським ніяк не пов’язана.

За даними НАБУ та САП, Лозинський входив до організованого злочинного угруповання. Журналісти зазначали, що чиновник мав отримати відкат у розмірі $400 тисяч на закупівлі генераторів. Загальна сума тендеру становила 1,8 мільярда гривень.