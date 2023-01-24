CNN: Звіт української розвідки про «вагнерівців» демонструє, що вони взагалі не зважають на втрати — і через це ефективні

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У Головному управлінні розвідки Міноборони сформували звіт про тактику та ефективність російських найманців із «ПВК Вагнера». В Україні акцентують на тому, що вони мають вкрай жорстку дисципліну і не зважають на втрати — через це досягають успіху.

Про це пише CNN, який ознайомився зі звітом ГУР.

Документ сформували в грудні 2022 року. У ньому українська розвідка наголошує, що «вагнерівці» становлять серйозну загрозу на близькій відстані навіть в умовах шалених втрат, яких вони зазнають. Найманці стали для росії одноразовою піхотою, а їхні смерті не мають жодного значення для російського суспільства.

«Штурмові групи не відступають без команди. Несанкціонований відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці», — зазначається в документі ГУР.

Перехоплення телефонних розмов також свідчать про нещадне ставлення на полі бою. В одному з них чути, як солдат розповідає про іншого, що намагався здатися українцям. «Вагнерівці» зловили його й відрізали йому довбані яйця», — каже солдат.

Водночас поранених «вагнерівців» часто залишають на полі бою на кілька годин. Піхота не має права самостійно евакуювати поранених, вона зобовʼязана продовжувати штурм. Лише якщо він не вдався — вони можуть відступити, лише вночі.

В українській розвідці наголошують, що така тактика є єдиною ефективною для погано навчених мобілізованих військ, які становлять більшість російських сухопутних військ. У звіті йдеться про те, що «вагнерівці» використовують для штурму мобільні групи чисельністю близько десятка або менше осіб, використовуючи реактивні протитанкові гранатомети (РПГ) і розвіддані безпілотників, які в доповіді названі «ключовим елементом».

Десятки тисяч завербованих засуджених часто використовують у першій хвилі атаки, і вони несуть найбільші втрати — до 80%. За ними йдуть більш досвідчені бійці з тепловізорами та приладами нічного бачення. Якщо силам «ПВК Вагнера» вдається зайняти позицію, артилерійська підтримка дозволяє їм вирити окопи й закріпити свої здобутки, але ці окопи дуже вразливі для атак на відкритій місцевості. Однак, згідно з українськими перехопленнями, координація між «вагнерівцями» і російськими військовими часто відсутня.