Україна збільшила виробництво електроенергії, але дефіцит усе ще значний

Новини

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Україна збільшила виробництво електроенергії, але дефіцит потужності залишається суттєвим.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Остання атака росіян 14 січня суттєво пошкодила декілька енергоблоків теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на робочих електростанціях не може повністю покрити споживання. Через це й виникає дефіцит електрики.

Завдяки тому, що «Укренерго» відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.