Кирило Тимошенко підтвердив своє звільнення з Офісу президента. Зеленський підписав заяву

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Пресслужба президента України

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Документ датований 23 січня 2023 року.

Вже вранці 24 січня Володимир Зеленський погодив відставку Кирила Тимошенка та видав указ про його звільнення з посади.

За даними джерел «Бабеля», на місце Тимошенка розглядають голову Київської ОВА Олексія Кулебу. У 2020 році він очолив департамент КМДА з питань благоустрою, потім став заступником мера Києва Віталія Кличка, після цього очолив Київську обласну державну адміністрацію, а нині очолює ОВА.

Для Тимошенка ж готують іншу посаду — керівника однієі з обласних адміністрацій, якої саме — поки невідомо.