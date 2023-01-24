США та Ізраїль розпочали найбільші в історії військові навчання

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У понеділок США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання, підкреслюючи силу свого альянсу в очах Ірану.

У навчаннях під назвою Juniper Oak візьмуть участь 100 американських літаків: винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники, які літатимуть разом зі 42 ізраїльськими літаками.

Також до навчань залучили ударну групу авіаносця ВМС США «Джордж Буш» — вона охопить усі сфери ведення бойових дій включно з космічною і радіоелектронною боротьбою.

В Juniper Oak буде задіють майже 6 500 американських військовослужбовців і 1 100 ізраїльських.

Навчання проводяться, незважаючи на занепокоєння щодо складу нового уряду Ізраїлю під керівництвом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який призначив міністрів, які колись вважалися на крайніх націоналістичних узбіччях ізраїльської політики.