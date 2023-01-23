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РНБО заборонила чиновникам виїжджати з України. Виняток — службові відрядження

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Telegram / Мустафа Найєм

Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану вирішила випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження.

Про це йдеться у відповідному указі президента України Володимира Зеленського.

На кого розповсюджується рішення РНБО:

Також РНБО доручила СБУ перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської та військових адміністрацій про виїзд українців за кордон.