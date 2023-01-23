Кирило Тимошенко написав заяву про відставку

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в Офісі президента та керівництві партіі «Слуга народу».

На місце Тимошенка розглядають голову Київської ОВА Олексія Кулебу. У 2020 році він очолив департамент КМДА з питань благоустрою, потім став заступником мера Києва Віталія Кличка, після цього очолив Київську обласну державну адміністрацію, а нині очолює ОВА.

Для Тимошенка ж готують іншу посаду — керівника однієі з обласних адміністрацій, якої саме — поки невідомо. Частину указів про призначення президент Володимир Зеленський підписав сьогодні ввечері, частину наразі готують до підписання.