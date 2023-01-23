Ердоган: Туреччина не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО
- Автор:
- Анна Холоднова
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати від його країни підтримки заявки на вступ до НАТО після протестів і спалення Корану у Стокгольмі.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
«Тим, хто допустив таке неподобство перед посольством Туреччини у Стокгольмі, не слід очікувати від нас будь-якої прихильності щодо їхнього звернення про членство в НАТО. Якщо Швеція не шанує Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас жодної підтримки щодо членства в НАТО», — сказав Ердоган.
За його словами, події у Швеції є образою для всіх, хто поважає основні права та свободи людини, включно з правами та свободами мусульман.
- 21 січня ультраправий шведський політик Расмус Палудан під час мітингу в Стокгольмі спалив Коран і виголосив промову, у якій засудив іслам. Туреччина на знак протесту скасувала запланований на наступний тиждень візит міністра оборони Швеції.
- Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО, коли всі країни Альянсу ратифікують протоколи про вступ. Із 30 країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Угорщина заявила про плани зробити це в лютому, а Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації, видати людей, яких вона звинувачує в тероризмі, а також скасувати заборони на поставки зброї Анкарі.