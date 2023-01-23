Ердоган: Туреччина не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати від його країни підтримки заявки на вступ до НАТО після протестів і спалення Корану у Стокгольмі.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Тим, хто допустив таке неподобство перед посольством Туреччини у Стокгольмі, не слід очікувати від нас будь-якої прихильності щодо їхнього звернення про членство в НАТО. Якщо Швеція не шанує Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас жодної підтримки щодо членства в НАТО», — сказав Ердоган.

За його словами, події у Швеції є образою для всіх, хто поважає основні права та свободи людини, включно з правами та свободами мусульман.