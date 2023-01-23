Очільника ПАРЄ Тіні Кокса переобрали ще на один рік. Кандидат від України Олександр Мережко програв
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tiny Kox / Twitter
Очільником Парламентської асамблеї Ради Європи переобрали нідерландського політика Тіні Кокса.
Про це повідомив представник України Олександр Мережко, який також балотувався.
Тіні Кокс — 175 голосів, Мережко — 44.
Сам Кокс написав у Twitter: «Щиро дякую членам ПАРЄ, які переобрали мене сьогодні ще на один рік. Я дуже задоволений вашою довірою. Я розраховую на вашу підтримку наступного року, який буде повний випробувань».