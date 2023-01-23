Українські військові знищили ще 720 окупантів та один катер

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Українська армія за минулу добу ліквідувала ще 720 російських окупантів. Таким чином, втрати росії у війні з Україною вже перевищують 121 тисячу солдатів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також українські військові знищили пʼять танків та вісім бойових броньованих машин. Крім цього, росія втратила ще дві артилерійські системи та дві РСЗВ.

Українська армія також підбила один російський катер та збила два безпілотники оперативно-тактичного рівня.