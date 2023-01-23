У Єрусалимі висвятили в пастирі першу жінку-палестинку на Святій Землі

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Albin Hillert

У Єрусалимі, на церемонії в лютеранській церкві відбулося висвячення першої палестинської жінки-пастора на Святій Землі.

Про це повідомляє Associated Press.

Саллі Азар очолить англомовну громаду церкви Викупителя — це Євангелічно-лютеранська церква Йорданії та Святої Землі. Висвячення Азар провели в переповненій натовпом церкві в Старому місті Єрусалиму.

За даними Близькосхідної ради церков, Азар стане однією з пʼяти висвячених жінок на Близькому Сході, приєднавшись до однієї жінки в Сирії та трьох у Лівані.

Євангелічно-лютеранська церква заявляє, що має близько 3 тисяч послідовників у Єрусалимі, на Західному березі річки Йордан і в Йорданії. Християни становлять меншість на палестинських територіях, в Ізраїлі та Йорданії. Більшість християн там належать до грецької православної та латинської католицької церков, які не допускають жінок-священників. Проте за останні кілька десятиліть дедалі більше протестантських церков висвячують жінок. Вони мають невеликі місцеві громади, а також школи та лікарні на Святій Землі.